Прокуратура выявила нарушения в работе ПСПбГМУ им. Павлова

Медицинское учреждение нарушало сроки ожидания проведения важных исследований: магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

Бесплатная государственная больница должна предоставлять услугу не позднее чем через тридцать календарных дней после назначения пациенту. По информации пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга, в медицинском университете имени академика И. П. Павлова этот регламент неоднократно нарушался.

Опоздание со сроками происходило регулярно в течение 2018-2019 годов. Руководителю учреждения направили соответствующее представление, которые было рассмотрено и удовлетворено. Сейчас прокуратура контролирует исполнение предписания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцу, многократно нарушавшему правила дорожного движения, пришлось оплатить сразу 86 штрафов.