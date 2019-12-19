В Петербурге злостный нарушитель ПДД оплатил сразу 86 штрафов

Судя по документам, в своем городе «культурный» водитель правила не нарушал.Фото: Baltphoto

Судя по документам, в своем городе «культурный» водитель правила не нарушал.Фото: Baltphoto

В Петербурге злостный нарушитель ПДД оплатил сразу все штрафы после ареста банковских счетов. Примечательно, что все штрафы ему выписаны в других регионах.

Житель Петербурга часто ездил на автомобиле в Москву и Московскую область, как показывают постановления о правонарушениях на дороге. Во время автовояжей по столице любитель лихой езды и парковки с нарушениями накопил 86 штрафов ГИБДД на общую сумму 118 500 рублей, сообщили в Уравлении ФССП России по Санкт-Петербургу.

Судя по документам, в своем городе «культурный» водитель правила не нарушал.

Требования исполнительных документов молодой человек игнорировал, вследствие чего в отношении его Лады Ларгус был вынесен запрет на регистрационные действия. Также судебный пристав арестовал банковские счета, на которых денежных средств не наблюдалось.

Вскоре от злостного нарушителя поступила вся сумма задолженности. Для этого находчивый должник использовал электронный кошелек одного из Интернет-сервисов. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января следующего года в России вступит в силу несколько новых дорожных штрафов для автомобилистов.