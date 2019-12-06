В 2020 году для водителей введут новые штрафы

В 2020 году для водителей введут новые штрафы
Для водителей готовят новые штрафы. Фото: Baltphoto

С 1 января следующего года в России вступит в силу несколько новых дорожных штрафов для автомобилистов.

Так, в следующем году правоохранители начнут штрафовать владельцев автомобилей, на которых нет регистрационных номеров. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей, либо их вовсе лишат водительского удостоверения. Отметим, что в 2020 году покупатели смогут зарегистрировать авто сразу после покупки у официальных дилеров.

Новое административное наказание также коснется водителей «Газелей», которые паркуют свои машины на ночь во дворах жилых домов. В ГИБДД отметили, что такие ТС занимают два места на стоянках.

Штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей коснется пользователей каршеринга, которые оставляют машину во дворах многоквартирных домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД откажется от заранее известных маршрутов при сдаче экзамена на права.

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