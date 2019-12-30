В Петербург привезли салат из Марокко с вредителями

В Петербург привезли салат из Марокко с вредителями
Фото: Pixabay

Около 13,5 тонн салата уничтожат из-за калифорнийского трипса.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора. Сотрудники ведомства обнаружили в марокканском салате калифорнийский трип – вредителя, который уничтожает декоративно-цветочные растения и овощные культуры. Его также нашли в партии салата-латука из Ирана в октябре текущего года. Всю продукцию придется уничтожить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге уничтожили тонну санкционных польских груш. Груши из Польши запрещены к ввозу с 2014 года.

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