В Петербурге уничтожили тонну санкционных польских груш

Груши из Польши запрещены к ввозу с 2014 года. Фото: пресс-служба СЗТУ

Груши из Польши запрещены к ввозу с 2014 года. Фото: пресс-служба СЗТУ

Сотрудники таможенной службы совместно с Россельхознадзором провели рейд по одной из плодово-овощных баз Санкт-Петербурга и обнаружили там тонну «запрещенки».

Как сообщают в пресс-службе СЗТУ, в среду, 25 декабря представители ведомств проинспектировали одну из крупнейших плодово-овощных баз Северной столицы и обнаружили, что арендатор одного из помещений хранил тонну санкционных груш из Польши.

На какой конкретно базе, Софийской или Калининской, выявили нарушение, не уточняется. Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям изъяло «запрещенку». Затем груши были уничтожены в соответствии с Указом Президента РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о «шпионских штучках», которые обнаружили таможеннике в посылке из Финляндии. В упаковке находились «шпионские очки».