На Пулковской таможне в посылке из Финляндии нашли «шпионские штучки»

В Петербурге сотрудники Пулковской таможни обнаружили почтовую посылку со шпионскими очкам.
Посылку попытались переправить из Финляндии россиянину. В ней находились шпионские устройства, которые позволяют негласно получать информацию.
Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, гражданин РФ должен был получить велосипедные очки и очки со встроенной камерой, управляемой кнопками на дужках. Также в посылке находились USB-кабель, карта памяти, салфетка, инструкция по использованию встроенного видеорегистратора.
В результате обнаруженного была назначена экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении золотых слитков у генерала таможенной службы. Их нашли в ходе обыска.