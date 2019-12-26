На Пулковской таможне в посылке из Финляндии нашли «шпионские штучки»

В таможне напомнили, что воз на территорию стран ЕАЭС технических средств для негласного получения информации запрещен. Фото: sztu.customs

В таможне напомнили, что воз на территорию стран ЕАЭС технических средств для негласного получения информации запрещен. Фото: sztu.customs

В Петербурге сотрудники Пулковской таможни обнаружили почтовую посылку со шпионскими очкам.

Посылку попытались переправить из Финляндии россиянину. В ней находились шпионские устройства, которые позволяют негласно получать информацию.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, гражданин РФ должен был получить велосипедные очки и очки со встроенной камерой, управляемой кнопками на дужках. Также в посылке находились USB-кабель, карта памяти, салфетка, инструкция по использованию встроенного видеорегистратора.

В результате обнаруженного была назначена экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении золотых слитков у генерала таможенной службы. Их нашли в ходе обыска.