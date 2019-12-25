У задержанного генерала таможенной службы нашли золотые слитки

Во время обыска в доме у бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерала Александра Кизлыка нашли крупную сумму в евро и долларах — по 600 тысяч в каждой из валют, часы элитных швейцарских марок и слитки золота весом более килограмма.

Накануне его задержали. Ему вменяют статью УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщает РИА «Новости».

Кизлык подозревается в злоупотреблении полномочиями, а также в незаконним освобождении причастных к контрабанде лиц от уголовной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице надели наручники на сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в получении взятки. Правоохранителя задержали в четверг, 19 декабря после получения денежных средств. Согласно данным следствия, мужчина потребовал взятку в размере 300 тыс. рублей и iPhone 11 от оперативного дежурного.