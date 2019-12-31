В Петербурге двое пытались вынести товары из гипермаркетов перед Новым годом

В Петербурге были задержаны мужчина и женщина, которые совершили кражи товаров из гипермаркетов.
Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Парашютной улице в Приморском районе Петербурга сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пронес через кассовый узел товар на сумму 25000 рублей, при этом, не заплатив за него. Мужчина был передан сотрудникам полиции.
Аналогичный случай произошел в этот же день в Выборгском районе. В 19:49 наряд вневедомственной охраны, прибыв в магазин на проспекте Энгельса после нажатия кнопки тревожной сигнализации, задержал женщину, которая пронесла через кассовый узел без оплаты дубленку, сумку и комплект женского нижнего белья. Задержанная была передана сотрудникам 58 отдела полиции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в преддверии Нового года у петербургских правоохранителей началась горячая пора. Жители города начали активно закупаться к новогоднему столу, однако товары оплачивают не все.