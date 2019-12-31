В Петербурге двое пытались вынести товары из гипермаркетов перед Новым годом

В Петербурге двое пытались вынести товары из гипермаркетов перед Новым годом
Cотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пронес через кассовый узел товар на сумму 25000 рублей, при этом, не заплатив за него. Фото: Pixabay

В Петербурге были задержаны мужчина и женщина, которые совершили кражи товаров из гипермаркетов.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Парашютной улице в Приморском районе Петербурга сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пронес через кассовый узел товар на сумму 25000 рублей, при этом, не заплатив за него. Мужчина был передан сотрудникам полиции.

Аналогичный случай произошел в этот же день в Выборгском районе. В 19:49 наряд вневедомственной охраны, прибыв в магазин на проспекте Энгельса после нажатия кнопки тревожной сигнализации, задержал женщину, которая пронесла через кассовый узел без оплаты дубленку, сумку и комплект женского нижнего белья. Задержанная была передана сотрудникам 58 отдела полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в преддверии Нового года у петербургских правоохранителей началась горячая пора. Жители города начали активно закупаться к новогоднему столу, однако товары оплачивают не все.

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