Песков: «Северный поток — 2» хоть с опозданием, но запустят

Песков: &#171;Северный поток — 2&#187; хоть с опозданием, но запустят
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Проект будет запущен, несмотря на то, что компания Allseas отказалась завершать работы по «Северному потоку — 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие, необходимые мощности для этого имеются, мы об этом уже говорили», — заявил Песков, сообщает РИА «Новости».

Напомним, швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались строительством газопровода «Северный поток — 2». Это произошло после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

дмитрий песков северный поток - 2 трубопровод
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывшим сотрудникам Spar начали выплачивать задолженность по зарплате
В Петербурге появились фальшивые купюры, которые не выявляет детектор банкнот
Путин и Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом
ЕКП позволит сэкономить 19 рублей на проезде в метро Петербурга
Песков: «Северный поток — 2» хоть с опозданием, но запустят
Поезда «Аллегро» ходят в Финляндию двойными составами в ...
Новый год шагает по стране: на Камчатке встретили 1 января
Нападающий СКА Барабанов выбыл из строя на месяц из-за травмы в матче с «Сибирью»