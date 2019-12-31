Бывшим сотрудникам Spar начали выплачивать задолженность по зарплате

Сотрудники Spar пришли за зарплатой. Фото: скриншот из сообщества "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Сотрудники Spar пришли за зарплатой. Фото: скриншот из сообщества "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В главном офисе обанкротившейся сети магазинов Spar на улице Радищева начали выдавать задолженность по зарплате за ноябрь.

Прокуратура Петербурга выявила задолженность перед 260 работниками магазинов «Семья», «Spar» (ООО «ТД Интерторг») за ноябрь в размере более 4 млн рублей.

В ведомстве отметили, что задолженность перед работниками погашается.

Напомним, 30 декабря сотни бывших сотрудником обанкротившейся сети магазинов пришли к торговому центру «Дунай» на Дунайском проспекте, так как им пообещали выплатить зарплаты. К людям никто не вышел, они не понимают, что происходят и требуют свои деньги. На место приехали сотрудники правоохранительных органов и насчитали там около 400 человек — бывших сотрудников сетевых магазинов, которые требовали выплаты зарплаты за последние два месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы растерзали закрывающиеся магазины Spar. Сеть объявила о глобальной распродаже перед Новым годом, а люди решили не упускать возможность сэкономить.