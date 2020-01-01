В МЧС рассказали, чем могут быть опасны новогодние елки

В МЧС России рассказали, какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать, когда в доме установлено новогоднее дерево.
В ведомстве отметили, что новогоднюю елку следует устанавливать на большой дистанции от каминов, газовых плит и других источников открытого огня. Нужно учитывать то, что елка, которая установлена или собрана неправильно, может упасть и травмировать маленьких детей.
В МЧС также отметили, дети должны находиться в помещении, где установлена елка, только под присмотром взрослых. Лучше выбирать безопасные и легкие украшения для елки, которые не бьются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что руферы поздравили петербуржцев с Новым годом, забравшись на главную новогоднюю елку города, установленную на Дворцовой площади.