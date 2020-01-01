Более 200 машин подожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Страсбурге подожгли более 200 машин.

Кроме того, 26 автомобилей подожгли в нескольких районах города Лимож в департаменте Верхняя Вьенна, сообщает портал France Info.

Также сообщается о погибшем человеке в ночь празднования Нового года в Париже. Еще один человек погиб в городе Агно в департаменте Нижний Рейн из-за петард и фейерверков.

Празднование Нового года проходят на фоне продолжающихся протестов противников пенсионной реформы и выступлений движения «желтых жилетов».

Напомним, 28 декабря 2019 года в Париже прохошла последняя в 2019 году традиционная субботняя акция движения «желтых жилетов». Во время акции радикалы устроили беспорядки. В ходе протеста против пенсионной реформы радикально настроенные люди бросали камни в сотрудников полиции, поджигали урны для мусора и разбирали ограждения. Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на акциях протеста вечером в Париже 12 января задержали свыше 200 человек, сообщает Sputnik. Полиция использовала на бунтовщиках газ и брандспойты. В сотрудников полиции летели камни, бутылки и прочий мусор.