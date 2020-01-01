Спасатели два часа тушили постройку в поселке Большая Ижора

В Ломоносовском районе Ленобласти пожарные потушили полыхающий частный дом. Площадь пожара в поселке Большая Ижора составила 15 «квадратов».

Все произошло в среду, 1 января. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 20:35. К месту происшествия примчались девять сотрудников на двух спецмашинах. Благодаря оперативной работе огнеборцам удалось ликвидировать пламя.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, к 22:30 огонь был потушен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном пожаре в Ленобласти. Спасатели справились с огнем, охватившим постройку во Всеволожском районе.