Спасатели два часа тушили постройку в поселке Большая Ижора

Спасатели два часа тушили постройку в поселке Большая Ижора
Спасатели потушили пожар на 15 "квадратах". Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти пожарные потушили полыхающий частный дом. Площадь пожара в поселке Большая Ижора составила 15 «квадратов».

Все произошло в среду, 1 января. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 20:35. К месту происшествия примчались девять сотрудников на двух спецмашинах. Благодаря оперативной работе огнеборцам удалось ликвидировать пламя.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, к 22:30 огонь был потушен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном пожаре в Ленобласти. Спасатели справились с огнем, охватившим постройку во Всеволожском районе.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть пожар
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