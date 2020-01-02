Аварийщики заменили 8 метров трубопровода после прорыва на Генерала Симоняка

Теплоэнергетики завершили ремонт на трубопроводе после коммунальной аварии возле дома №11 по улице Генерала Симоняка в Кировском районе Петербурга.

Аварийные бригады АО «Теплосеть» заменили восемь метров поврежденного трубопровода и провели диагностику нового участка. Коммунальная авария не повлияла на жителей домов в окрестностях — они были переведены на резервную схему, сообщили в пресс-службе «Теплосети» утром в четверг, 2 января.

Отметим, что это была первая коммунальная авария в новом году в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во дворе на Маршала Жукова прорвало трубу с горячей водой. Двор окутал молочный «туман», который на самом деле является паром от крайне горячей воды, бьющей из прорванной трубы.