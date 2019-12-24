Во дворе на Маршала Жукова прорвало трубу с горячей водой

Во дворе на Маршала Жукова прорвало трубу с горячей водой
Специалисты "Теплосети" обеспечили все необходимые меры безопасности. Фото: vk.com/spb_today

Один из дворов по проспекту Маршала Жукова заволокло паром. Причиной стала прорвавшаяся труба с кипятком.

Коммунальная авария произошла во вторник, 24 декабря, около восьми часов вечера. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На прикрепленной фотографии видно, что двор окутал молочный «туман», который на самом деле является паром от крайне горячей воды, бьющей из прорванной трубы.

Специалисты «Теплосети Петербурга» оперативно прибыли на место происшествия и устраняют причину аварии. По информации ведомства, ремонтные работы никак не отразятся на жильцах близлежащих домов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД образовался «паровозик» из четырех автомобилей. Инцидент произошел в районе Выборгского шоссе.

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Во дворе на Маршала Жукова прорвало трубу с горячей водой
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