Эксперты рассказали о росте цен на авиабилеты

По итогам 2019 года рост цен на авиабилеты может составить 5%. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал об этом.

Исполнительный директор сообщил, что цены будут как и прежде изменяться в зависимости от сезона: в праздничные дни и во время каникул стоимость билетов будет выше, чем в межсезонье.

«Прогноз дело неблагодарное, но мы сейчас исходим из того, что в целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов», — сообщил Пантелеев РИА Новости.

Наибольший рост цен приходится на новогодние праздники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Петербургская воздушная гавань Пулково на пять лет перешла в режим открытого неба в среду, 1 января. В Пулково сроком на пять лет сняли ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов зарубежных авиакомпаний в Северную столицу.