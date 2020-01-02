Россия победила Швейцарию в матче МЧМ-2020: счет 3:1

Россия победила Швейцарию в матче МЧМ-2020: счет 3:1
Победа. Фото:twitter.com/russiahockey

Игра четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года проходила в Тршинце. Россия выиграла Швейцарию со счетом 3:1.

Счет был открыт на 22-й минуте. Дмитрий Воронков забросил первую шайбу, но на 28-й минуте счет сравнялся. За пять минут до перерыва сборная России вновь вышла в лидирующую позицию, шайбу отправил в ворота противника Александр Хованов.
До завершения матча еще одну шайбу забросил Дмитрий Воронков.
Ранее gazeta.spb.ru сообщалаа о том, что петербургская хоккейная команда СКА совершила обмен с казанским клубом «Ак Барс». В обмен на защитника Игоря Ожиганова команда Татарстана получит Романа Рукавишникова и Виктора Тихонова. Кроме того, ожидается, что в состав СКА вернется Денис Александров. На данный момент спортсмен выступает защитником в «Сочи».
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