Гендиректор «Зенита» рассказал о будущем Семака

Медведев заявил, что многое зависит от итогов РПЛ сезона 2019/2020.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в эфире «Матч ТВ». Он отметил, что главный тренер клуба Сергей Семак останется при своей должности, если итоги РПЛ сезона 2019/2020 удовлетворят руководство «Зенита».

Медведев подчеркнул, что зимой «сине-бело-голубые» не планируют покупать или продавать игроков, то же касается и тренера.

«Я думаю, если клуб завоюет чемпионство, Сергей Богданович продолжит свою работу»,

— заявил Медведев.

Напоминаем, что пока «Зениту» переживать не о чем – футболисты заработали 45 очков, что позволяет им возглавлять турнирную таблицу.

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