Милонов предложил учить школьников запуску фейерверков

В школах могут ввести уроки безопасного использования пиротехники. С таким предложением депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой.

Милонов отметил, что зачастую увлечение подростков пиротехникой приводит к печальным последствиям, они получают травмы и даже гибнут. Пострадать от такого развлечения могут и случайные прохожие.

Как сообщили «РИА Новости», в своем обращении он подчеркнул, что хотя сегодня продажа фейерверков подросткам ограничена, порой несовершеннолетние находят «серые каналы» их распространения.

По этой причине он попросил Васильеву рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков безопасного использования пиротехники и других средств, представляющих потенциальную опасность, перед зимними каникулами.

Депутат уверен, что такой подход стал бы эффективной мерой профилактики сезонного травматизма учащихся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о предложении Виталия Милонова. Он уверен, что водителей, злоупотребляющих «аварийкой» необходимо наказывать.