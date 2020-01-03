Стало известно почему не происходят поставки нефти в Белоруссию

Россия и Белоруссия вели переговоры по поводу поставки нефти с конца 2019 года. Отсутсвие заключенного контракта на поставку нефти в Белоруссию происходит из-за того, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть.

«Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — рассказал специалист РИА Новостям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году жителей России ожидает аномально теплый первый месяц зимы. В ближайшие десять дней января температура воздуха превысит норму на 5-8 градусов в Центральной России. Об этом сообщают РИА Новости.