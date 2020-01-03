Эрик Клэптон выступит в России впервые за 18 лет

Рок музыкант Эрик Клэптон посетит Санкт-Петербург и Москву со своими концертами. Три концерта он проведет летом 2020 года.

Один из концертов будет организован в Ледовом дворце Петербурга, а остальные в «Крокус Сити Холл». Артист даст свои выступления в России впервые за 18 лет.

Сейчас музыкант находится в гастролях. Всего он проведет 15 выступлений в разных странах. Выступления пройдут в в Чехии, ФРГ, Швейцарии, Италии, Бельгии, Голландии, Дании, Финляндии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее в GazetaSPb сообщали о падении пассажирки «Аллегро» с поезда. Женщину отправили в больницу, где у нее диагностировали перелом. По предварительной информации, инцидент случился из-за неосторожности.