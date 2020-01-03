Три иномарки «встретились» на перекрёстке Маршала Новикова и Испытателей

Три иномарки «встретились» на перекрёстке Маршала Новикова и Испытателей
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Ночью, 3 декабря, на перекрёстке Маршала Новикова и Испытателей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок.

«На перекрёстке Маршала Новикова и Испытателей авария с черным «Фольксвагеном» и каршеринговым «Поло», который после своего столкновения решил добить припаркованный Peugeot», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сотрудники полиции находятся на месте происшествия.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями. Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что из-за водителей каршеринга часто происходят дорожные происшествия.

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