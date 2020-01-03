Стали известны самые безопасные туристические направления

Стали известны самые безопасные туристические направления
Первое место заняла Австралия. Фото: pixabay

В страховой компании BHTP рассказали о самых безопасных туристических маршрутах для путешествий в новом году.

Первое место в данном списке заняла Австралия, а на втором месте расположилась Швеция. Далее следует Новая Зеландия. Новая Зеландия нравится путешественникам из-за хорошего климата и отличных дорог. Об этом сообщили Expres.
В ТОП-10 безопасных направлений для туристов также вошли Франция, Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция, Япония.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге состоялся бал-маскарад, в котором приняли участие жители Петербурга, Ленобласть, Карелии и даже Финляндии. С каждым годом количество участников увеличивается: в 2019 их было уже 80 человек.

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Стали известны самые безопасные туристические направления
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