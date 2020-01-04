Водителя Scania раздавило между грузовиком и прицепом на Волхонском шоссе

Водителя Scania раздавило между грузовиком и прицепом на Волхонском шоссе
Место происшествия. Фото: vk.com/dorinspb

В Красносельском районе Петербурга водитель большегруза забыл поставить машину на ручник, в результате чего мужчину зажало между его собственным автомобилем и другим грузовиком. Полицейские выясняют все обстоятельства гибели.

Трагический инцидент произошел сегодня, 4 января, на Волхонском шоссе. Мужчина оставил грузовик Scania на парковке большегрузов, но забыл поставить его на ручник. В результате машина с прицепом покатилась назад, когда водитель вышел из нее.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, жителя раздавило между прицепом и грузовиком Volvo.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске мужчины, после визита которого в заведениях начинался пожар. Он входил в кафе с двумя пакетами, а через несколько минут выходил на улицу.

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