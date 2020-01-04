Полицейские разыскивают загадочного петербуржца, после визита которого в кафе начинался пожар

В Калининском районе Петербурга првоохранители разыскивают мужчину, устроившего пожар в кафе. Все происходило после его ухода из заведений.

В ночь на субботу, 4 января, в отдел полиции сообщили о хлопке и пожаре в доме №13 по улице Комсомола. В результате просмотра камер наблюдения выяснилось, что пожар в помещении начался после визита неизвестного с двумя пакетами. Мужчина пробыл там всего несколько минут.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, аналогичный случай произошел в доме 15 по улице Академика Лебедева. В кафе той же сети вошел схожий по приметам мужчина с двумя пакетами. Он также вышел из заведения через несколько минут, а после там начался пожар.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о похищении иномарки почти за шесть миллионов рублей. Владелец припарковал машину у одного из домов на улице Замшина.