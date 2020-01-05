На Зеленогорском шоссе обгонявший по встречке молодой водитель распрощался с жизнью

Водитель «Шкоды» из-за неудачного маневра спровоцировал лобовое столкновение с «Ниссаном», которое привело к гибели 22-летнего мужчины.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 5 января в Курортном районе, сообщают в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и области. Молодой человек ехал по Зеленогорскому шоссе и на большой скорости стал совершать обгон по встречной полосе.

Завершая маневр, водитель потерял управление и врезался в «Ниссан», за рулем которого находился 33-летний мужчина. Он и пассажирка, женщина 53 лет, попали в больницу, а 22-летний владелец «Шкоды» погиб на месте от полученных травм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Металлистов «Шкода» врезалась в троллейбус. Легковушка сильно пострадала, на место происшествия прибыла реанимация.