На Зеленогорском шоссе обгонявший по встречке молодой водитель распрощался с жизнью

На Зеленогорском шоссе обгонявший по встречке молодой водитель распрощался с жизнью
Полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото: Baltphoto

Водитель «Шкоды» из-за неудачного маневра спровоцировал лобовое столкновение с «Ниссаном», которое привело к гибели 22-летнего мужчины.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 5 января в Курортном районе, сообщают в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и области. Молодой человек ехал по Зеленогорскому шоссе и на большой скорости стал совершать обгон по встречной полосе.

Завершая маневр, водитель потерял управление и врезался в «Ниссан», за рулем которого находился 33-летний мужчина. Он и пассажирка, женщина 53 лет, попали в больницу, а 22-летний владелец «Шкоды» погиб на месте от полученных травм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Металлистов «Шкода» врезалась в троллейбус. Легковушка сильно пострадала, на место происшествия прибыла реанимация.

выезд на встречку курортный район санкт-петербург смертельное ДТП
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Зеленогорском шоссе обгонявший по встречке молодой водитель распрощался ...
В Петербурге от рака желудка умер онколог Андрей Павленко
В Ленобласти четверо молодых людей избили приятеля до смерти и сбросили в колодец
Полицейские поймали пятерых хулиганов, попытавшихся избавиться от оружия
После смертельного ДТП в Киришах возбуждено уголовно дело
Первая новогодняя марка была выпущена 60 лет назад
Митрополит Варсонофий освятил храм святителя Петра и совершил в нем ...
Выяснилось, что молодая супруга Петросяна владеет 270-миллионной квартирой ...