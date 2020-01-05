На Суздальском шоссе перевернулся автомобиль

На Суздальском шоссе перевернулся автомобиль
Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобилисты тем временем жалуются на скользкие дороги.

Об этом стало известно сегодня днем, 5 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Суздальском шоссе – по непонятной причине, машина перевернулась и оказалась на крыше. Не уточняется, как именно произошла авария, пострадал ли кто-нибудь и иные обстоятельства также остаются не выясненными. В комментариях под постом автомобилисты предположили, что причиной ДТП стала скользкая дорога и спешка водителя.

«Водитель ищет свидетелей, был подрезан белым автомобилем («Рио» или «Поло»), перестраивавшемся из полосы в полосу»,

— пишет один из местных жителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Зеленогорском шоссе обгонявший по встречке молодой водитель распрощался с жизнью. 33-летний и пассажирка, женщина 53 лет, попали в больницу, а 22-летний владелец «Шкоды» погиб на месте от полученных травм.

дтп Суздальское шоссе
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