В Сестрорецке прорвало канализацию, город утопает в фекалиях

В Сестрорецке прорвало канализацию, город утопает в фекалиях
Фото: vk.com/newsestroreck

Местные жители жалуются на кошмарный запах – никто не рискует выйти погулять.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Новости Сестрорецка». Люди пишут, что канализацию прорвало еще несколько часов назад – на место вызвали сотрудников «Водоканала».

Отмечается, что струя со зловонным содержанием била на протяжении пяти часов. Город потихоньку утопает в фекалиях – по крайней мере, детская площадка на 13-м квартале Курортного района. Люди пишут, что запах на улице стоит отвратительный и приглашают соседей «подышать ароматами зловоний».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коломяжцы уже неделю ждут, когда Орловский карьер спасут от фекалий. Тревогу местные жители забили уже давно и пишут во все возможные инстанции, но реакции пока никакой нет.

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