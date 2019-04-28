Коломяжцы уже неделю ждут, когда Орловский карьер спасут от фекалий

Тревогу местные жители забили уже давно и пишут во все возможные инстанции, но реакции пока никакой нет.
Поэтому только и остается, что наблюдать за гибелью карьера и фотографировать жидкость неприятной консистенции. Об этом активисты пишут в группе “Любимые Коломяги” в соцсети “ВКонтакте”.
“С момента обнаружения проблемы прошла уже по меньшей мере неделя. К сожалению, скорость реакции государственных органов на такого рода нарушения оставляет желать лучшего”, — сообщают местные жители.
Обеспокоенные жители планируют фиксировать состояние карьера и отправить фото — и видеоматериалы в официальное сообщество Государственной административно-технической инспекции. По мнению общественников, на месте загрязнения наблюдается грубое нарушение правил проведения строительных работ.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вонючая труба убивает птиц и рыбу в Орловском карьере.