Коломяжцы уже неделю ждут, когда Орловский карьер спасут от фекалий

По мнению общественников, на месте загрязнения наблюдается грубое нарушение правил проведения строительных работ. Фото: https://vk.com/loveklm

По мнению общественников, на месте загрязнения наблюдается грубое нарушение правил проведения строительных работ. Фото: https://vk.com/loveklm

Тревогу местные жители забили уже давно и пишут во все возможные инстанции, но реакции пока никакой нет.

Поэтому только и остается, что наблюдать за гибелью карьера и фотографировать жидкость неприятной консистенции. Об этом активисты пишут в группе “Любимые Коломяги” в соцсети “ВКонтакте”.

“С момента обнаружения проблемы прошла уже по меньшей мере неделя. К сожалению, скорость реакции государственных органов на такого рода нарушения оставляет желать лучшего”, — сообщают местные жители.

Обеспокоенные жители планируют фиксировать состояние карьера и отправить фото — и видеоматериалы в официальное сообщество Государственной административно-технической инспекции. По мнению общественников, на месте загрязнения наблюдается грубое нарушение правил проведения строительных работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вонючая труба убивает птиц и рыбу в Орловском карьере.