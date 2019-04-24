Вонючая труба убивает птиц и рыбу в Орловском карьере

Жители Коломяг заметили, что со стройки в пруд начали сливать что-то ужасное.

В Орловский карьер в Приморском районе Петербурга что-то сливают, сообщили в группе “Любимые Коломяги” в эти выходные.

По словам местного жителя, со стройки поблизости появился слив “коричневой жижи” с неприятным запахом. Смотритель Казачьего хутора сообщил, что уже находил на берегу мертвых птиц и рыбу.

Видео: «Любимые Коломяги»

По словам очевидцев, слив проводят с площадки строительства зданий РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. Предположительно, там должен появиться научный комплекс.

Видео: «Любимые Коломяги»

Состояние карьера и так оставляет желать лучшего: вокруг него расположено несколько свалок. Сейчас жители Приморского района Петербурга подали заявления в прокуратуру и профильную комиссию ЗакСобрания Петербурга — там обещали разобраться в ситуации.

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