Аномальная погода ждет россиян на Рождество

Аномальная погода ждет россиян на Рождество
Температура повысится.Фото: pixabay
Работники Росгидромета сообщают, что на Рождество жителей России ждет аномально теплая погода.
Температура на 4-8 градусов выше нормы ожидается в Европейской части России. Также на целых 10-16 градусов теплее нормы температура ожидает жителей Азиатской части страны.
В Якутии температура также на 20 градусов выше нормы для начала первого месяца зимы. Там она колеблется от минус 20 до 25 градусов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какая погода ожидает жителей России в январе этого года. Первый месяц зимы обещает быть по-настоящему аномально теплым. Синоптики также отмечают, что до середины января сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики на европейской территории нашей страны.
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