Аномальная погода ждет россиян на Рождество

Работники Росгидромета сообщают, что на Рождество жителей России ждет аномально теплая погода.

Температура на 4-8 градусов выше нормы ожидается в Европейской части России. Также на целых 10-16 градусов теплее нормы температура ожидает жителей Азиатской части страны.

В Якутии температура также на 20 градусов выше нормы для начала первого месяца зимы. Там она колеблется от минус 20 до 25 градусов.