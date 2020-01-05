Стали известны подробности наезда машины на женщину с ребенком в Петербурге

В Санкт-Петербурге на пересечении Стародеревенской и Камышовой улицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Иномарка наехала на бабушку с ребенком.

«Хонда» сбила бабушку 1960 г.р. и ребенка 2015 г.р. у перекрёстка Стародеревенской и Камышовой. Со слов бабушки, они шли на зелёный по пешеходному переходу, но водитель утверждает, что по красному», — сообщили подробности произошедшего в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В сообществе отмечают, что все произошло днем, 5 января, в 16:50.

Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, женщина также получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на берегу Невы во Всеволожском районе Ленобласти несколько дней назад был обнаружен труп нерпы.