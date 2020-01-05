Стало известно где петербуржцы проводят время с близкими в праздники

Стало известно где петербуржцы проводят время с близкими в праздники
Снег в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С помощью приложения был составлен список самых популярных мест в Санкт-Петербурге, которые выбирают для встреч с семьей и близкими людьми.

Опрос был проведен в приложении, которое сделали студенты и аспиранты университета ИТМО. При регистрации было необходимо указать свое любимое заведение: бар, кофейню или ресторан. Об этом сообщает Piter.tv.

В ТОП-5 самых любимых мест петербуржцев вошли «Буше», Starbucks, а также сеть ресторанов «Tokio City» и «Хачапури и Вино», «Марчеллис».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве внутренних дел России сообщили, что чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей подвергаются подделке реже. Также чаще всего подделывают иностранные купюры 100 и 500 евро.

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