Стало известно где петербуржцы проводят время с близкими в праздники

С помощью приложения был составлен список самых популярных мест в Санкт-Петербурге, которые выбирают для встреч с семьей и близкими людьми.

Опрос был проведен в приложении, которое сделали студенты и аспиранты университета ИТМО. При регистрации было необходимо указать свое любимое заведение: бар, кофейню или ресторан. Об этом сообщает Piter.tv.