Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ: счет 3:4

В финале молодежного чемпионата мира сборная России проиграла Канаде. Чемпионат по хоккею проходит среди игроков до 20 лет.

После удаления с льда Дмитрия Воронкова сборная противника реализовала большинство. Это произошло на 53-й минуте матча. Счет составлял 3:3. Но решающую победную шайбу забросили канадцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в матче чемпионата КХЛ первую победу в этом сезоне одержал петербургский СКА. Со счетом 4:1 СКА обыграли «Динамо». Всю игру СКА одерживали победу со счетом 4:0. На 46-й минуте игры победную шайбу забил Василий Глотов, но на 58-й минуте матча соперник все-таки забил свою первую шайбу.