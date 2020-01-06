Лишний вес помог онкобольным в лечении немелкоклеточного рака легких

Лишний вес помог выжить онкобольным при лечении немелкоклеточного рака легких. Такое наблюдение сделали исследователи из австралийского Университета Флиндерса.

Специалисты определили, что указанная методика действенна только в том случае, если опухоль подавляет иммунитет , а также, если терапия направлена на блокировку данного механизма.

Избыточной вес — фактор риска развития множества заболеваний. Однако в некоторых случаях от него может быть и польза: он повышает шансы пациентов на выздоровление.

Как сообщает JAMA Oncology, такое увеличение чувствительности к препарату обнаружилось только у людей с немелкоклеточным раком легких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что врачи призывают граждан резко бросать пить. Они утверждают, что жизнь людей изменится, если они бросят вредную привычку.