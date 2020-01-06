Лобода спела на немецком для Линдеманна

Певица Светлана Лобода исполнила песню «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке, посвятив ее лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

С измененной новогодней песней Лобода выступила в телешоу «Вечерний Ургант». Отрывок из выпуска она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram. Подписчики украинской певицы заметили неожиданное обращение к исполнителю в ходе поздравления.

«Happy Birthday my Till Lindemann (С днем рождения, мой Тилль Линдеманн)», — написала артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о появлении Лободы в клипе группы Rammstein. Съемки проходили в Северной столице. Ролик опубликовали на YouTube-канале группы.