Лобода спела на немецком для Линдеманна

Лобода спела на немецком для Линдеманна
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода исполнила песню «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке, посвятив ее лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

С измененной новогодней песней Лобода выступила в телешоу «Вечерний Ургант». Отрывок из выпуска она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram. Подписчики украинской певицы заметили неожиданное обращение к исполнителю в ходе поздравления.

«Happy Birthday my Till Lindemann (С днем рождения, мой Тилль Линдеманн)», — написала артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о появлении Лободы в клипе группы Rammstein. Съемки проходили в Северной столице. Ролик опубликовали на YouTube-канале группы.

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