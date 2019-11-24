Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе сольного проекта вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Клип снимался в Петербурге.

Видео было снято на песню Frau & Mann из нового альбома группы Lindemann. Ролик выложили на YouTube-канале группы.

На кадрах видно, что действие, вероятно, разворачивается в СССР.

Лобода исполнила роль работницы завода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица с Украины Светлана Лобода поделилась в соцсетях изображением нового постера, на котором гитарист группы Rammstein Петер Тэгтрэн держит ее на руках. На постере клипа гитарист изображен в костюме космонавта, а Лобода лежит на его руках в легком белом платье.