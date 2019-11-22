Светлана Лобода попала на обложку клипа Тилля Линдеманна

Певица с Украины Светлана Лобода поделилась в соцсетях изображением нового постера, на котором гитарист группы Rammstein Петер Тэгтрэн держит ее на руках.

На постере клипа гитарист изображен в костюме космонавта, а Лобода лежит на его руках в легком белом платье. На рисованной обложке клипа также изображен Тилль Линдеманн и актер Петер Стормаре, известный, в частности, по роли Люцифера в фильме «Константин: Повелитель тьмы».

Плакат озаглавлен названием второго альбома немецко-шведского дуэта Lindemann — Frau & Mann. Его опубликуют 22 ноября. Постер опубликован в Instagram-аккаунте певицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Светлана Лобода отметила свой день рождения с фронтменом Rammstein.