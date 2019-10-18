Светлана Лобода отметила свой день рождения с фронтменом Rammstein

Сегодня, 18 октября, известная певица и звезда отечественного шоу-бизнеса Светлана Лобода отмечает свой день рождения.

Праздник вместе с поп-звездой разделил солист популярной немецкой группы Rammstein, Тилль Линдеманн. Об этом стало известно благодаря публикации, которую Лобода сделала в своем официальном аккаунте в Instagram.

На снимке из заведения, который выложила 37-летняя певица, она запечатлена с друзьями и близкими. Среди гостей праздника можно заметить продюсера артистки, Нателлу Крапивину. Кроме того, по правую руку от именинницы место занял 56-летний Тилль Линдманн.

О том, что между двумя исполнителями роман, слухи распространяются уже около двух лет. Кроме того, Линдманну даже приписывают отцовство младшей дочери Светланы Лободы, появившейся на свет весной 2018 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Поклонская ответила на критику Собчак относительно длины её юбки.