Поклонская ответила Собчак по поводу длины своей юбки

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на критику телеведущей Ксении Собчак, которая в своем Telegram-канале раскритиковала стиль одежды женщин-парламентариев.

Поклонская отметила, что ее волнуют более серьезные вопросы.

«Депутаты, входящие в состав Комитета Государственной думы РФ по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далекими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак и журналисток «Дождя», «Би-би-си» и RTVI», — отметила Поклонская.

Накануне Ксения Собчак предположила, что депутат Наталья Поклонская носит длинные юбки, потому что ранее председателя комитета Леонида Слуцкого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Недавно российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались. До церковного благословения брака новобрачные расписались в одном из ЗАГСов Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Поклонская подтвердила развод с Иваном Соловьевом. Депутат Госдумы не стала комментировать новости о своем разводе, предоставив такую возможность “бывшему”, по ее словам, мужу.