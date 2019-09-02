Поклонская отправила с вопросами о разводе к бывшему мужу

Поклонская отправила с вопросами о разводе к бывшему мужу
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin.ru

Депутату Госудмы в марте исполнилось 39 лет — разница между супругами составляла 9 лет.

Поклонская подтвердила развод с Иваном Соловьевом. Депутат Госдумы не стала комментировать новости о своем разводе, предоставив такую возможность “бывшему”, по ее словам, мужу.

Депутат Госдумы написала в личном Telegram-канале 2 сентября, что ее личная жизнь не отражается на состоянии страны и поэтому она видит смысла обсуждать изменения в ней. В конце августа бывший прокурор Крыма рассказала о радикальных переменах в личной жизни, но не стала раскрывать подробности. Судя по всему, речь шла именно о разводе.

Соловьев, который взял в жены Поклонскую в прошлом августе, рассказал РИА Новости, что причиной разрыва стали желания обеих супругов лидировать.

Наталье Поклонской в марте исполнилось 39 лет — разница между супругами составляла 9 лет. Она воспитывают дочь Анастасию, которой в этом году должно было исполниться 14 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что муж Поклонской разводится с ней спустя год после брака.

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