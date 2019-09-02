Муж Поклонской разводится с ней спустя год брака

Юрист Иван Соловьев заявил о том, что разводится со своей женой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Супруг Натальи Поклонской заявил о расставании с женой. По словам Соловьева, которые проводит РИА Новости, они не смогли ужиться, поскольку оба являются лидерами в семье. Юрист заявил, что Наталья всегда была красивее, умнее и целеустремленнее него. Отношениям супругов помешали прагматизм, артистизм и погоня за успешной карьерой.

Муж Поклонской также добавил, что он предоставил возможность своей супруге самостоятельно выбирать дальнейший путь в жизни.

Поклонская и Соловьев зарегистрировали свой брак в августе прошлого года в Крыму. На протяжении года семейной жизни они написали книгу и реализовали ряд гуманитарных проектов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Поклонская объявила о радикальных переменах в личной жизни.