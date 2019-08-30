Поклонская объявила о радикальных переменах в личной жизни

Поклонская объявила о радикальных переменах в личной жизни
Бывшему прокурору Крыма исполнилось 39 лет в этом году. Фото: скриншот VK

Депутат Госдумы заявила о табу на огласку личной и духовной жизни.

Наталья Поклонская объявила о «радикальных изменениях в личной жизни». Что это за перемены — никто не знает, и сама она никому рассказывать пока не собирается.

Депутат Госдумы заявила о табу на огласку личной и духовной жизни, сообщает РИА Новости 30 августа. Поклонская заявила, что и после “декларации” не станет ничего комментировать.

Бывшему прокурору Крыма в этом году исполнилось 39 лет. У нее есть дочь Анастасия, в 2017 году Поклонская заявила, что не состоит в браке. По данным в сети, год назад Поклонская вышла замуж за Ивана Соловьева, главу аппарата омбудсмена РФ. Поклонская является православной и особенно почитает Николая II.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Поклонская рассказала об исцелении во сне благодаря святому.

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