На Учительской под домом нашли бездыханное тело молодого парня

По предварительным данным, он получил смертельные травмы при падении с большой высоты.

Об этом стало известно сегодня вечером, 6 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Бездыханное тело молодого человека нашли под домом на улице Учительской с травмами, характерными при падении с большой высоты. По предварительным данным, он выпал с балкона.

«Жалко, еще ребенок»,

— отмечает автор поста.

Не уточняется, приехали ли на место происшествия спецслужбы и убрано ли тело. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пляже в Майями нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний. Труп российского пилота нашли на пляже неподалеку от отеля в американском городе Майами, штат Флорида.