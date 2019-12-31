На пляже в Майями нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний

Труп российского пилота нашли на пляже неподалеку от отеля в американском городе Майами, штат Флорида.

Как сообщает РЕН ТВ, тело 47-летнего россиянина было найдено еще ранним утром воскресенья, 29 декабря. Он лежал на береговой линии, неподалеку от отеля, куда обычно заселяются российские экипажи. Согласно данным Пятого канала, речь идет об отеле Ramada Beach Resort.

Издание отмечает, что гражданин России прилетел в Соединенные штаты за день до произошедшего, 28 декабря. В воскресенье он должен был лететь обратно в Россию. Причина его смерти пока неизвестна.

Американские правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти российского летчика.

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