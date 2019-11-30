В Саратовской области обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки

Девочка провела в воде около месяца. Фото: pixabay.com

Девочка провела в воде около месяца. Фото: pixabay.com

Под Саратовом нашли погибшую девочку-младенца. Её тело обнаружили вмерзшим в лед в городе Красный Кут Саратовской области.

О трагическом происшествии стало известно с субботу, 30 ноября. Мертвого младенца увидели дети, игравшие неподалеку. Они, к счастью, не поняли, что за предмет перед ними и позвали на помощь взрослых. Пришедший мужчина достал изо льда вмерзшее в него тело девочки. сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Несчастная малышка провела в реке около месяца. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неподалеку от Петербурга под колёса «Сапсана» попал пожилой мужчина. 75-летний пенсионер пытался перебежать пути вне оборудованного перехода, но поезд задел его.