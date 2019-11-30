Под Петербургом «Сапсан» насмерть сбил пожилого мужчину

В районе железнодорожного перегона «Торфяное – Любань» в Тосненском районе Ленобласти под колёсами «Сапсана» оказался пенсионер. Мужчина погиб.

Трагический инцидент произошел в субботу, 30 ноября, около часу дня, сообщают в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Скоростной поезд «Сапсан» следовал по направлению из Москвы в Северную столицу. Согласно предварительным данным, пожилой мужчина выскочил на рельсы в неположенном месте, вне перехода.

Поезд задел пешехода и от полученных травм 75-летний пенсионер сразу же скончался. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на станции метро «Проспект Славы» мужчина упал под поезд.