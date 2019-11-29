На станции «Проспект Славы» поезд насмерть сбил мужчину

В Санкт-Петербурге, 29 ноября, рядом с железной станцией «Проспект Славы» мужчина попал под тепловоз. Это произошло в 19:45.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, мужчина попал под поезд и скончался на месте происшествия от полученных травм.

Витебским линейным отделом МВД РФ на транспорте проводится проверка по факту случившегося, сотрудники транспортной прокуратуры контролируют ход проверки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о то, что в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.Авария случилась сегодня утром, 29 ноября, на улице Цимбалина. Водителя госпитализировали с травмой ноги, пассажирке оказали помощь на месте.