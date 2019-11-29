Таксист, игнорирующий дорожные знаки, угодил в ДТП на Цимбалина. Водитель и пассажирка пострадали

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Авария случилась сегодня утром, 29 ноября, на улице Цимбалина. У дома №45 столкнулись такси и Ford. По словам очевидца, машины столкнулись при выезде со двора. Они добавили, что таксист ехал по дороге с односторонним движением, после чего начал поворот налево, не убедившись в безопасности маневра.

«Девушку и таксиста увезли в больницу», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что у машины смялось левое переднее крыло. Водителя госпитализировали с травмой ноги, пассажирке оказали помощь на месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который попал в больницу после падения у метро. Житель поскользнулся.