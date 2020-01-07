Военные полномочия Дональда Трампа по Ирану могут ограничить

Военные полномочия Дональда Трампа по Ирану могут ограничить
Резолюцию призывает ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа. Фото: pixabay

Палата представителей Соединенных Штатов намерена проголосовать за резолюцию, которая призывает ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Как сообщает New York Post со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Ненси Пелоси, резолюция предполагает, что в случае отсутствия дальнейших действий со стороны властей военные действия в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней.

Эта резолюция похожа на предложенную ранее сенатором от Демократической партии Тимом Кейном, которая предлагает запретить Трампу вести военные действия в отношении Ирана без одобрения американского конгресса.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что Иран готовит ответный удар по США за убийство своего генерала.

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